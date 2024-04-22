Евстафиева (Коробова) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафиева (Коробова) Александра Иванова

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.04.1862 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
01.04.1862 ст.

Отец: Коробов Иван Иванов

Мать: Коробова Наталья Григорьева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
15.01.1876 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Анна Степанова (Чередова) Чередова
Восприемник
23.03.1877 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Иван Степанов Чередов
Бракосочетание
26.01.1881 ст.

Муж: Евстафиев Марк Игнатьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
11.10.1881 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Параскева Николаева (Коробова) Коробова
Смерть
Неизвестно
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