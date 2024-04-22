Евстафиева (Коробова) Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения01.04.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.04.1862 ст.
Рождение
01.04.1862 ст.
Отец: Коробов Иван Иванов
Восприемник
15.01.1876 ст.
Анна Степанова (Чередова) Чередова
Восприемник
23.03.1877 ст.
Иван Степанов Чередов
Бракосочетание
26.01.1881 ст.
Восприемник
11.10.1881 ст.
Параскева Николаева (Коробова) Коробова
Смерть
Неизвестно