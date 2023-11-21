Кинащак (Kinaszczak) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинащак (Kinaszczak) Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

05.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кинащак Иван

Мать: Паранька

Рождение ребёнка
16.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кинащак Татьяна Петровна

Смерть
05.03.1945
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Похороны
Неизвестно
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