Кинащак (Kinaszczak) Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти05.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кинащак Иван
Мать: Паранька
Рождение ребёнка
16.07.1932
Рождение ребёнка
05.07.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кинащак Татьяна Петровна
Смерть
05.03.1945
Вуден
Похороны
Неизвестно
Вуден