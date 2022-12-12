Дианкина (Неизвестно) Анастасия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дианкина (Неизвестно) Анастасия Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1883

Дочь: Меринова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович

Рязанцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Дианкин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович

Охотное, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дианкин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович

Охотное, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианкина Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианкина Паша Григорьевна

Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дианкин Григорий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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