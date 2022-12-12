Дианкина (Неизвестно) Анастасия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1883
Дочь: Меринова Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович
Рязанцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1893
Сын: Дианкин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дианкина Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дианкина Паша Григорьевна
Отец ребёнка: Дианкин Григорий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно