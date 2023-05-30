Клевакина Наталия Руфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1974
Отец: Ховринцев Руф Павлович
Рождение ребёнка
13.01.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клевакин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
06.08.2012
Дочь: Клевакина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Клевакин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.05.2015
Сын: Клевакин Савелий Сергеевич
Отец ребёнка: Клевакин Сергей Александрович