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Клевакина Наталия Руфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1974

Отец: Ховринцев Руф Павлович

Мать: Ховринцева Лидия Алфеевна

Рождение ребёнка
13.01.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клевакин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
06.08.2012

Дочь: Клевакина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Клевакин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.05.2015

Сын: Клевакин Савелий Сергеевич

Отец ребёнка: Клевакин Сергей Александрович

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