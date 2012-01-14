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Вахтин Федор Ильич

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Место рождения

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.02.1933

Дата смерти

14.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933

Отец: Вахтин Илья Захарович

Мать: Вахтина Ефимия

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
16.09.1959

Жена: Вахтина Александра Григорьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1960

Дочь: Куркина Галина Федоровна

Мать ребёнка: Вахтина Александра Григорьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахтина Александра Григорьевна

Смерть
14.01.2012
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
16.01.2012
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Воронежская обл. Буденовское кладбище
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