Вахтин Федор Ильич
Место рождения
Дата рождения10.02.1933
Дата смерти14.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933
Отец: Вахтин Илья Захарович
Мать: Вахтина Ефимия
Бракосочетание
16.09.1959
Рождение ребёнка
25.06.1960
Дочь: Куркина Галина Федоровна
Мать ребёнка: Вахтина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
10.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вахтина Александра Григорьевна
Смерть
14.01.2012
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
16.01.2012
Воронежская обл. Буденовское кладбище