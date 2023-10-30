Мушинский Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мушинский Давид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Скрыто настройками приватности
Место жительства
Около 1970
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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