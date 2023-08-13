Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрий Александрович

Мать: Ольга Абрамовна

Рождение ребёнка
23.09.?

Дочь: Богатова Елена (Алёна ? ) Николаевна

Отец ребёнка: Богатов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Богатов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Богатов Николай Иванович

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