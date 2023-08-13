Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрий Александрович
Мать: Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
23.09.?
Дочь: Богатова Елена (Алёна ? ) Николаевна
Отец ребёнка: Богатов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Богатов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Богатов Николай Иванович