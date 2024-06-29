Грибков ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения11.09.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1882 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Дочь: (Грибкова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА
Рождение ребёнка
01.03.1906
Дочь: Грибков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА
Рождение ребёнка
14.01.1909
Мать ребёнка: Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-6Q2S?i=3&wc=QPG2-SQF%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590452425&cc=1931806
Рождение ребёнка
14.09.1913 ст.
Мать ребёнка: Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА
Родился после смерти отца, записан как сын вдовы. Крестный Николай Екимов Меньшагин Анна Исаева Иванова
Смерть
Неизвестно