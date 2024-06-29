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Грибков ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.09.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1882 ст.

Отец: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мать: Грибкова Митюшкина (ДАРЬЯ) СПИРИДОНОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА

Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Дочь: (Грибкова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Грибков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА

Рождение ребёнка
14.01.1909

Сын: Грибков Николай Иванович

Мать ребёнка: Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-6Q2S?i=3&wc=QPG2-SQF%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590452425&cc=1931806
Рождение ребёнка
14.09.1913 ст.

Сын: Грибков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился после смерти отца, записан как сын вдовы. Крестный Николай Екимов Меньшагин Анна Исаева Иванова
Смерть
Неизвестно

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