Холодов Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодов Дмитрий Юрьевич

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.06.1967

Дата смерти

17.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1992 по 1994
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1992
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
17.10.1994
Москва, город федерального значения Москва
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