Холодов Дмитрий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1967
Дата смерти17.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1992 по 1994
Место жительства
По 1992
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
17.10.1994