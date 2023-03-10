Кутний Дамиан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутний Дамиан Михайлович

Кутний Дамиан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Кутний Михаил Неизвестно

Мать: Кутний (Неизвестно) Жена Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутний (Неизвестно) Пелагея Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
16.02.1899

Дочь: Неизвестно (Кутний) Евгения Дамиановна

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Пелагея Стефановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.