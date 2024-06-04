Чиркова Гликерья Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Иван Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Чирков Конан (Конашка) Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Чирков Сидор Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Чирков Иван Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Данилов
Смерть
После 1712