Чиркова Гликерья Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова Гликерья Денисова

Чиркова Гликерья Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1678 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Иван Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Чирков Конан (Конашка) Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Данилов

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Чирков Сидор Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Данилов

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Чирков Иван Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Данилов

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1712

Мы используем куки для улучшения работы сайта.