Никифор Самойлов Около 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифор Самойлов

Место рождения

Александровка, Раненбургский уезд

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Самойла Васильев

Мать: Анна Тимофеева

Александровка, Раненбургский уезд
Место жительства
После 1811
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Устинья Никифорова

Мать ребёнка: Настасья

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Аксинья Никифорова

Мать ребёнка: Настасья

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Настасья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Соломонида Никифорова

Мать ребёнка: Настасья

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Поликарп Никифоров

Мать ребёнка: Настасья

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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