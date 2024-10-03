Никифор Самойлов
Место рожденияАлександровка, Раненбургский уезд
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Самойла Васильев
Мать: Анна Тимофеева
Александровка, Раненбургский уезд
Место жительства
После 1811
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Устинья Никифорова
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Аксинья Никифорова
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Настасья
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Соломонида Никифорова
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Поликарп Никифоров
Мать ребёнка: Настасья
Смерть
Неизвестно