Давыденко (Ежова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко (Ежова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1967

Дата смерти

28.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1967

Отец: Заикин Николай Гавриилович

Мать: Андреева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
06.11.1986

Дочь: Давыденко Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Давыденко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
16.01.1990

Дочь: Давыдова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Давыденко Сергей Александрович

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.11.2016
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