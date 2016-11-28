Давыденко (Ежова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1967
Дата смерти28.11.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1967
Рождение ребёнка
06.11.1986
Дочь: Давыденко Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Давыденко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
16.01.1990
Дочь: Давыдова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Давыденко Сергей Александрович
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.11.2016