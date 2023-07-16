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Газизова Дина Азатовна

Место рождения

Макарово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1965

Отец: Хайруллин Азат Гайзуллович

Мать: Дильмухаметова Райса Абдрахимовна

Макарово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1985

Дочь: Муратова-Гайнанова Айгуль Анасовна

Отец ребёнка: Гайнанов Анас Галимзянович

Старые Турбаслы, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1986

Дочь: Гайнанова Оксана Анасовна

Отец ребёнка: Гайнанов Анас Галимзянович

Рождение ребёнка
04.03.2005

Сын: Гайнанов Ильяс Анасович

Отец ребёнка: Гайнанов Анас Галимзянович

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