Газизова Дина Азатовна
Место рождения
Дата рождения08.03.1965
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1965
Рождение ребёнка
20.05.1985
Дочь: Муратова-Гайнанова Айгуль Анасовна
Отец ребёнка: Гайнанов Анас Галимзянович
Старые Турбаслы, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1986
Дочь: Гайнанова Оксана Анасовна
Отец ребёнка: Гайнанов Анас Галимзянович
Рождение ребёнка
04.03.2005
Отец ребёнка: Гайнанов Анас Галимзянович