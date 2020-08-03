Яковлева (Кравченко) Галина Валентиновна
Место рождения
Дата рождения07.03.1944
Дата смерти03.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1944
Удочерена в 1953 Кравченко Тамарой Михайловной (1925-1999),второй супругой своего отца, которая также являлась и двоюродной сестрой умершей матери Галины-Кузьмичевой Антониды Ивановны
Смерть
03.08.2020
Москва, город федерального значения Москва
Захоронена на Люблинском кладбище, участок 46