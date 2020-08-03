Яковлева (Кравченко) Галина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Кравченко) Галина Валентиновна

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

07.03.1944

Дата смерти

03.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1944

Отец: Кравченко Валентин Никитович

Мать: Кузьмичева Антонида Ивановна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Удочерена в 1953 Кравченко Тамарой Михайловной (1925-1999),второй супругой своего отца, которая также являлась и двоюродной сестрой умершей матери Галины-Кузьмичевой Антониды Ивановны
Смерть
03.08.2020
Москва, город федерального значения Москва
Захоронена на Люблинском кладбище, участок 46
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