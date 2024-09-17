Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Кирик Михайлович

Рождение ребёнка
11.08.1884

Дочь: (Кашина) Евдокия Кириковна

Отец ребёнка: Кашин Кирик Михайлович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 31
Рождение ребёнка
11.08.1884

Сын: Кашин Евтихий Кирикович

Отец ребёнка: Кашин Кирик Михайлович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 31
Смерть
Неизвестно

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