Мочкамаска Чичаев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Сын: Яков (Дьячка) Иванов
Мать ребёнка: Парава Зжамина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исламка Афонасьев
Мать ребёнка: Парава Зжамина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парава Зжамина
Смерть
Неизвестно