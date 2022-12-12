Мочкамаска Чичаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочкамаска Чичаев

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1687

Сын: Яков (Дьячка) Иванов

Мать ребёнка: Парава Зжамина

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исламка Афонасьев

Мать ребёнка: Парава Зжамина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парава Зжамина

Смерть
Неизвестно
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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