Балдунова Елена Балдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдунова Елена Балдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1905

Дата смерти

10.02.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1905

Отец: Балдан

Мать: не указана

Смерть
10.02.1997
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