Умнов Николай Калинникович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Умнов Калинник
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Умнов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Умнова (Карякина) Вера Павловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Умнов Сергей
Мать ребёнка: Умнова (Карякина) Вера Павловна
Смерть
Неизвестно