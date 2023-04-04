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Умнов Николай Калинникович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Умнов Калинник

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умнова (Карякина) Вера Павловна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Умнов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Умнова (Карякина) Вера Павловна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Умнов Сергей

Мать ребёнка: Умнова (Карякина) Вера Павловна

Смерть
Неизвестно

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