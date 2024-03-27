Аксенов Имаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Имаметдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1912

Дочь: Хасиятуллова Сания Имамовна

Мать ребёнка: не указана

Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Батретдин Имамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Бадгетдин Имамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарифуллина Жария Имамова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Кыяметдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Абзальдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замалетдинова Нурания

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурдида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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