Аксенов Имаметдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1912
Дочь: Хасиятуллова Сания Имамовна
Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Батретдин Имамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Бадгетдин Имамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарифуллина Жария Имамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Кыяметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Абзальдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замалетдинова Нурания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурдида
Смерть
Неизвестно