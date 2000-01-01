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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мосиенко Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Мосиенко Ефим

Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1972

Сын: Мосиенко Макар Ефимович

Отец ребёнка: Мосиенко Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдукова Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Мосиенко Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиенко Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Мосиенко Ефим

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