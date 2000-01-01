?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Мосиенко Ефим
Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1972
Отец ребёнка: Мосиенко Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдукова Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Мосиенко Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосиенко Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Мосиенко Ефим