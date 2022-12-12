Сизова Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизова Прасковья Павловна

Сизова Прасковья Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1929

Дочь: Сизова Любовь

Отец ребёнка: Сизов Михаил

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизов Евгений

Отец ребёнка: Сизов Михаил

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close