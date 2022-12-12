Сизова Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1929
Дочь: Сизова Любовь
Отец ребёнка: Сизов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизов Евгений
Отец ребёнка: Сизов Михаил
Смерть
Неизвестно