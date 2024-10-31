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Буров Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1889

Отец: Буров Филипп Петрович

Мать: Ульяния Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: (Бурова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
23.05.1912

Сын: Буров Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
26.01.1914

Сын: Буров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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