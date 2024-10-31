Буров Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1889
Отец: Буров Филипп Петрович
Мать: Ульяния Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: (Бурова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.05.1912
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
26.01.1914
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Смерть
Неизвестно