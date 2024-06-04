Колупаева Ирина Терентьева
Место рожденияпоч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти24.06.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.11.1797
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Колупаев Нестер Герасимов
Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Колупаев Матфей Герасимов
Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Колупаев Никифор Герасимов
Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Колупаев Василий Герасимов
Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев
Смерть
24.06.1833
Причина смерти: натурально