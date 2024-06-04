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Колупаева Ирина Терентьева

Место рождения

поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

24.06.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.11.1797

Муж: Колупаев Герасим Клементьев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Колупаев Нестер Герасимов

Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Колупаев Матфей Герасимов

Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Колупаев Никифор Герасимов

Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Колупаев Иван Герасимов

Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Колупаев Василий Герасимов

Отец ребёнка: Колупаев Герасим Клементьев

Смерть
24.06.1833
Причина смерти: натурально

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