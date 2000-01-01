Макеенко Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.38
Сын: Макеенко Николай Стефанович
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макеенко Александра Стефановна
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макеенко Анатолий Стефанович
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макеенко Наталья Стефановна
Мать ребёнка: Васса
Смерть
Неизвестно