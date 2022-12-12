Ювко Емельян Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ювко Емельян Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

07.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1858

Жена: Ювко Евфросиния Васильевна

Мрин, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 279, файл 1324 (стр 131), запись 6 "Ukraine, Chernigov Church Records, 1717-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3C-KGLT : 11 March 2022), Еме... Показать все
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кошовая Мелания Емельяновна

Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Наталия Емельяновна

Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна

Селище, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-F94N
Рождение ребёнка
30.06.1878

Сын: Ювко Яков Емельянович

Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-K9X3
Рождение ребёнка
16.03.1881

Дочь: Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна

Селище, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-BF1N
Смерть
07.07.1899
Селище, Чернігівська область
Причина смерти: Medical | От водяной болезни | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-JM3S
Похороны
09.07.1899
Селище, Чернігівська область
Александро-Невская церковь
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