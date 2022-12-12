Ювко Емельян Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти07.07.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1858
Мрин, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 279, файл 1324 (стр 131), запись 6 "Ukraine, Chernigov Church Records, 1717-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3C-KGLT : 11 March 2022), Еме... Показать все
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кошовая Мелания Емельяновна
Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Наталия Емельяновна
Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-F94N
Рождение ребёнка
30.06.1878
Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-K9X3
Рождение ребёнка
16.03.1881
Дочь: Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Ювко Евфросиния Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-BF1N
Смерть
07.07.1899
Причина смерти: Medical | От водяной болезни | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-JM3S
Похороны
09.07.1899
Александро-Невская церковь