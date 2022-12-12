Рыбушкин Михаил Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбушкин Михаил Самсонович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

20.03.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.03.1849
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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