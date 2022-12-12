Рыбушкин Михаил Самсонович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти20.03.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1849