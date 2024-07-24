Литвиненко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно

Отец ребёнка: Литвиненко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно

Отец ребёнка: Литвиненко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненко Нина

Отец ребёнка: Литвиненко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Николай Ильич

Отец ребёнка: Литвиненко Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиненко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Алексей Ильич

Отец ребёнка: Литвиненко Илья

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