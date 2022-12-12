Толкачев Игнатий Степанович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1801
Сын: Толкачев Роман Игнатьевич
Мать ребёнка: Толкачева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Толкачева Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Толкачева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Толкачев Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Толкачева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Толкачева Акилина Игнатьевна
Мать ребёнка: Толкачева Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкачева Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно