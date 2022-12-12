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Толкачев Игнатий Степанович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Толкачев Степан Александрович

Мать: Толкачева Дарья Климовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Толкачев Роман Игнатьевич

Мать ребёнка: Толкачева Анна Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Толкачева Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Толкачева Анна Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Толкачев Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Толкачева Анна Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Толкачева Акилина Игнатьевна

Мать ребёнка: Толкачева Анна Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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