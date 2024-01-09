Казакова (Белова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Белова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Петр Семенович

Мать: Белова Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Казаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Иванович

Казаково, Новосибирская область, Коченевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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