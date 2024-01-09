Казакова (Белова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Петр Семенович
Мать: Белова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Казаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Иванович
Казаково, Новосибирская область, Коченевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно