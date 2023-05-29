Хабибулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Самат Хабибуллович

Мать ребёнка: Бадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Зиннур Хабибуллович

Мать ребёнка: Бадар

Рождение ребёнка
07.05.1904

Сын: Хабибуллин Шакур Хабибуллович

Мать ребёнка: Бадар

Верхняя Серда, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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