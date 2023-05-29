Хабибулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Самат Хабибуллович
Мать ребёнка: Бадар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Зиннур Хабибуллович
Мать ребёнка: Бадар
Рождение ребёнка
07.05.1904
Сын: Хабибуллин Шакур Хабибуллович
Мать ребёнка: Бадар
Верхняя Серда, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно