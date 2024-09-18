Мамонова (Ивашкина) Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Мамонова) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Мамонова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мамонов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович
Смерть
Неизвестно