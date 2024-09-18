Мамонова (Ивашкина) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова (Ивашкина) Василиса Ивановна

Место рождения

Сивкова, Кизакская волость, Ялуторовский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Сивкова, Кизакская волость, Ялуторовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов Иван Иоакимович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Мамонов Степан Иванович

Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович

Еремино, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Мамонов Семен Иванович

Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Мамонова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович

Еремино, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мамонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Мамонов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Мамонова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович

Еремино, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мамонов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Мамонов Иван Иоакимович

Еремино, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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