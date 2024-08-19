Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

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Место рождения

Yaroslavl Guberniya, Russian Empire

Дата рождения

14.01.1876

Дата смерти

20.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1876

Отец: Goriainov Vasilij Nikolajevich Николаевич

Мать: Goriainova (Braun Бpayн) Maria Aleksandrovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арцимович) Mirijam Mixailovna Марианна

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Artsimovich Юрий Yury Jurij Mixailovich Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
10.10.1895

Сын: Artzimovitch Victor Mikhailovitch

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
26.10.1897

Сын: Arcimovich Арцимович Михаил

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ezhova (Арцимович) Ekaterina Michailovna

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
28.01.1903

Сын: Arcimovich Arcimovich Арцимович Vladimir Владимир

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Бракосочетание
19.05.1907

Муж: Tolstoy Count Andrei Lvovich Львович

Бракосочетание
14.11.1907

Муж: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
17.02.1908

Дочь: Mansvetova (Tolstaja Толстая Tolstoy Толстой) Marija Andrejevna Андреевна

Отец ребёнка: Tolstoy Count Andrei Lvovich Львович

Смерть
20.05.1959
Похороны
Неизвестно

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