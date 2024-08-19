Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna
Место рожденияYaroslavl Guberniya, Russian Empire
Дата рождения14.01.1876
Дата смерти20.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арцимович Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арцимович) Mirijam Mixailovna Марианна
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1895
Сын: Artzimovitch Victor Mikhailovitch
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
26.10.1897
Сын: Arcimovich Арцимович Михаил
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ezhova (Арцимович) Ekaterina Michailovna
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
28.01.1903
Сын: Arcimovich Arcimovich Арцимович Vladimir Владимир
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Бракосочетание
19.05.1907
Бракосочетание
14.11.1907
Рождение ребёнка
17.02.1908
Смерть
20.05.1959
Похороны
Неизвестно