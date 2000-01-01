(Трефилова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трефилова) Анастасия

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

20.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1879

Отец: Трефилов Федор

Мать: Трефилова Ирина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
08.08.1899

Муж: Лихачев Алексей

Рождение ребёнка
05.05.1903

Сын: Лихачев Николай

Отец ребёнка: Лихачев Алексей

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.10.1908

Сын: Лихачев Роман

Отец ребёнка: Лихачев Алексей

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.08.1911

Сын: Лихачев Афанасий

Отец ребёнка: Лихачев Алексей

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.04.1913

Сын: Лихачев Георгий

Отец ребёнка: Лихачев Алексей

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Лихачев Павел

Отец ребёнка: Лихачев Алексей

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Лихачев Алексей

Юберевское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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