(Трефилова) Анастасия
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения20.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1879
Отец: Трефилов Федор
Мать: Трефилова Ирина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
08.08.1899
Муж: Лихачев Алексей
Рождение ребёнка
05.05.1903
Сын: Лихачев Николай
Отец ребёнка: Лихачев Алексей
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.10.1908
Сын: Лихачев Роман
Отец ребёнка: Лихачев Алексей
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.08.1911
Сын: Лихачев Афанасий
Отец ребёнка: Лихачев Алексей
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.04.1913
Сын: Лихачев Георгий
Отец ребёнка: Лихачев Алексей
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.06.1916
Сын: Лихачев Павел
Отец ребёнка: Лихачев Алексей
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.11.1918
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Лихачев Алексей
Юберевское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно