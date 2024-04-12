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Клепиков Степан Львович

Место рождения

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Вычислено 1857 ст.

Дата смерти

26.01.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857 ст.

Отец: Клепиков Лев

Мать: Клепикова -

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Около 1882 ст.

Жена: Веселова-Клепикова Матрёна Сергеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.03.1889 ст.

Сын: Клепиков Арсений Степанович

Мать ребёнка: Веселова-Клепикова Матрёна Сергеевна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
26.01.1899 ст.
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
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