Клепиков Степан Львович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857 ст.
Дата смерти26.01.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857 ст.
Отец: Клепиков Лев
Мать: Клепикова -
Бракосочетание
Около 1882 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.03.1889 ст.
Сын: Клепиков Арсений Степанович
Мать ребёнка: Веселова-Клепикова Матрёна Сергеевна
Смерть
26.01.1899 ст.