Григорий Васильевич Смешной 29.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорий Васильевич Смешной

Место рождения

г.Черновцы,Украинская ССР

Дата рождения

29.01.1912

Дата смерти

?.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Черновцы,Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.09.1933

Дочь: Малошенко (Смешная) Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Смешная Прасковья Григорьевна

с.Смелое,Амурская область
Рождение ребёнка
12.11.1946

Сын: Смешной Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Смешная Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
25.10.1949

Дочь: Забатурина (Смешная) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Смешная Прасковья Григорьевна

с.Смелое,Октябрьский р-он,Амурской обл
Смерть
?.08.2000
г.Биробиджан,ЕАО

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