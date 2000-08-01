Григорий Васильевич Смешной
Место рожденияг.Черновцы,Украинская ССР
Дата рождения29.01.1912
Дата смерти?.08.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Черновцы,Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.09.1933
Дочь: Малошенко (Смешная) Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Смешная Прасковья Григорьевна
с.Смелое,Амурская область
Рождение ребёнка
12.11.1946
Мать ребёнка: Смешная Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
25.10.1949
Дочь: Забатурина (Смешная) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Смешная Прасковья Григорьевна
с.Смелое,Октябрьский р-он,Амурской обл
Смерть
?.08.2000
г.Биробиджан,ЕАО