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Беляева Павла Николаевна

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

18.01.1882 ст.

Дата смерти

22.08.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1882 ст.

Отец: Беляев Николай Яковлевич

Мать: Беляева Мария Петровна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Павла, родилась 18 (крещена 19) января 1882 года. Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7343. Л. 188 об.-189
Крещение
19.01.1882 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемницей при крещении была «сестра его крестьянская девица Дарья Иаковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7343. Л. 188 об.-189
Похороны
23.08.1882
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Павла похоронена 23 августа 1882 года на приходском кладбище.
Смерть
22.08.1882 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Павла умерла 22 августа 1882 года в возрасте семи месяцев «от неизвестной болезни» Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7357. Л. 93 об.-94, 161 об.-162);
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