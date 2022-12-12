Беляева Павла Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1882 ст.
Дата смерти22.08.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1882 ст.
Отец: Беляев Николай Яковлевич
Мать: Беляева Мария Петровна
Павла, родилась 18 (крещена 19) января 1882 года. Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7343. Л. 188 об.-189
Крещение
19.01.1882 ст.
Восприемницей при крещении была «сестра его крестьянская девица Дарья Иаковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7343. Л. 188 об.-189
Похороны
23.08.1882
Павла похоронена 23 августа 1882 года на приходском кладбище.
Смерть
22.08.1882 ст.
Павла умерла 22 августа 1882 года в возрасте семи месяцев «от неизвестной болезни» Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7357. Л. 93 об.-94, 161 об.-162);