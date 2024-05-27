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Коновалов Федор Семенович

Место рождения

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Коновалов Семен Степанович

Мать: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова -- Февронья

Рождение ребёнка
03.02.1831

Сын: Коновалов Никифор Федорович

Мать ребёнка: Коновалова -- Февронья

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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