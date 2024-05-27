Коновалов Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Коновалов Семен Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова -- Февронья
Рождение ребёнка
03.02.1831
Сын: Коновалов Никифор Федорович
Мать ребёнка: Коновалова -- Февронья
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно