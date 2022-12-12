Гебель Виктор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гебель Владимир Викторович
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Вера Тихоновна
Смерть
Неизвестно