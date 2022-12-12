Гебель Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГебель Виктор

Гебель Виктор

avatar

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гебель Андрей Викторович

Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тихоновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гебель Владимир Викторович

Мать ребёнка: Тимофеева Вера Тихоновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Вера Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close