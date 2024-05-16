Забазнов Федор Калистратьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Забазнов Федор Калистратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забазнов Калистрат Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забазнова Елена Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забазнова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забазнов Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забазнова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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