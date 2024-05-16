Забазнов Федор Калистратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Забазнов Калистрат Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забазнова Елена Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забазнова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забазнова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно