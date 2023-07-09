Межевова Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межевова Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1965

Отец: не указан

Мать: Смирнова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1986

Дочь: Поташева Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Межевов Алексей Николаевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1994

Дочь: Волкова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Межевов Алексей Николаевич

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