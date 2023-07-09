Межевова Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1965
Мать: Смирнова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1986
Дочь: Поташева Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Межевов Алексей Николаевич
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1994
Дочь: Волкова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Межевов Алексей Николаевич