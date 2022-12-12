Король Праскеда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король Праскеда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Король Матвей (Мацей) Иосифович

Отец ребёнка: Король Иосиф

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Степан Иосифович

Отец ребёнка: Король Матвей (Мацей) Иосифович

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Тимофей (Цимох) Иосифович

Отец ребёнка: Король Матвей (Мацей) Иосифович

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
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