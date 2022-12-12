Король Праскеда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Король Матвей (Мацей) Иосифович
Отец ребёнка: Король Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Король Матвей (Мацей) Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Король Тимофей (Цимох) Иосифович
Отец ребёнка: Король Матвей (Мацей) Иосифович
Смерть
Неизвестно