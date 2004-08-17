Шабашева Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1918
Дата смерти17.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1918
Отец: Буянов Яков Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1939
Дочь: Шабашева Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1941
Сын: Шабашев Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович
Виноградовский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1947
Сын: Шабашев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.1949
Сын: Шабашев Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1951
Сын: Шабашев Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1956
Сын: Шабашев Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2004