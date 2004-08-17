Шабашева Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабашева Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1918

Дата смерти

17.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1918

Отец: Буянов Яков Семенович

Мать: Буянова Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
01.02.1939

Дочь: Шабашева Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
26.06.1941

Сын: Шабашев Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович

Виноградовский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1947

Сын: Шабашев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
09.02.1949

Сын: Шабашев Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
19.03.1951

Сын: Шабашев Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Шабашев Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Шабашев Афанасий Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабашев Афанасий Михайлович

Смерть
17.08.2004
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