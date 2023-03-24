Новикова Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Новиков Григорий Семенович
Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Новикова Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Новиков Николай Семенович
Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно