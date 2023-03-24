Новикова Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Агафья Алексеевна

Новикова Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Новиков Григорий Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Новиков Иван Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Новикова Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Новиков Федор Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Новиков Николай Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Новиков Андрей Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Федорович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close