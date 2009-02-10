Майоров Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1982
Дата смерти10.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2009