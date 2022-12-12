Терентьев Аверьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Аверьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Ирина Федоровна

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Ирина Федоровна

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Ирина Федоровна

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Ирина Федоровна

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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