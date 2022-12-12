Поликарпов Иван Поликарпов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Поликарп Иванов
Мать: Дочь
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Давыдова
Смерть
Неизвестно