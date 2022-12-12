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Поликарпов Иван Поликарпов

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Поликарп Иванов

Мать: Дочь

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Давыдова

Смерть
Неизвестно
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