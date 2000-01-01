(Горшкова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горшкова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: Горшков Пётр

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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