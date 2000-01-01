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(Горшкова) Мария Петровна
(Горшкова) Мария Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1897
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Горшков Пётр
До 1870 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец:
Горшков Пётр
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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