Свиридова Василиса С. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Василиса С.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

03.08.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1853 ст.

Сын: Свиридов Лазарь Федорович

Отец ребёнка: Свиридов Федор Николаевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.01.1854 ст.
Кровное, Сумська область
Василий Михайлович Балин
Рождение ребёнка
09.04.1856 ст.

Сын: Свиридов Василий Федорович

Отец ребёнка: Свиридов Федор Николаевич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Федор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
03.08.1856 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PD-W?i=261&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.08.1856 ст.
на кладбище
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