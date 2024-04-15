Свиридова Василиса С.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти03.08.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1853 ст.
Сын: Свиридов Лазарь Федорович
Отец ребёнка: Свиридов Федор Николаевич
Восприемник
20.01.1854 ст.
Василий Михайлович Балин
Рождение ребёнка
09.04.1856 ст.
Сын: Свиридов Василий Федорович
Отец ребёнка: Свиридов Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.08.1856 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PD-W?i=261&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.08.1856 ст.
на кладбище