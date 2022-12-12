Тюльпанов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюльпанов Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1959

Отец: Тюльпанов Владимир Георгиевич

Мать: Тюльпанова Валерия Александровна

Бракосочетание
13.10.1979

Жена: Тюльпанова ОЛЬГА Юрьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.04.1983

Сын: Тюльпанов Евгений Викторович

Мать ребёнка: Тюльпанова ОЛЬГА Юрьевна

Рождение ребёнка
15.08.1988

Дочь: Тюльпанова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Тюльпанова ОЛЬГА Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюльпанова ОЛЬГА Юрьевна

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