Тюльпанов Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1959
Бракосочетание
13.10.1979
Жена: Тюльпанова ОЛЬГА Юрьевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.04.1983
Сын: Тюльпанов Евгений Викторович
Мать ребёнка: Тюльпанова ОЛЬГА Юрьевна
Рождение ребёнка
15.08.1988
Дочь: Тюльпанова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Тюльпанова ОЛЬГА Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюльпанова ОЛЬГА Юрьевна